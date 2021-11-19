Москва, , 12:47 — REGNUM Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, по повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«Поправки посвящены решению крайне важных социальных задач и, прежде всего, решению одной из главнейших задач — это борьба с бедностью», — отметил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция растет до 7,9%.

«Повышение выше чем инфляция — порядка 8,6% и более 8,13% по другому направлению. Это превышает фактически инфляционные параметры», — сказал полпред.

Комитет Госдумы при обсуждении проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы ко второму чтению рекомендовал принять поправку о повышении МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц, а также поправку о повышении прожиточного минимума в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет Госдумы поддержал поправки Путина о повышении соцвыплат