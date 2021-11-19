Москва, , 13:48 — REGNUM Блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) представила альбом под названием Moneydealer. Пластинка доступна для прослушивания на цифровых площадках с 19 ноября.

Инстасамка (Дарья Зотеева) Скриншот с YouTube

В трек-лист дебютного альбома Инстасамки вошли семь композиций, в их числе также хиты исполнительницы Juicy и Lipsi Ha. Гостем пластинки стал возлюбленный блогера, музыкант Moneyken (настоящее имя — Олег Европкин).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олег Европкин сделал предложение Дарье Зотеевой. О радостном событии они рассказали 19 ноября 2021 года в историях своих Instagram-аккаунтов.

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