Нарьян-Мар, , 12:46 — REGNUM В Ненецком автономном округе на 195% с 2019 года подорожал «утолщенный полнотелый силикатный кирпич марки 150». 1000 штук такого кирпича в 2019 году стоила 24 846 рублей, а в 2021 году уже 48 521 рубль. Об этом ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности главы департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Павел Масюков в ответ на запрос информационного агентства.

Кирпич

Он отметил, что за тот же период фанера общего назначения из шпона лиственных пород, водостойкая, толщиной 15 мм подорожала на 180% — с 35 629 до 64 289 рублей за 100 м кв., портландцемент общестроительного назначения М400 подорожал на 113% — с 10 494 до 11 934 рублей за тонну, кирпич силикатный, лицевой, неокрашенный, марки 150 подорожал на 143% — с 23 183 до 33 193 рублей за 1000 штук. Кирпич керамический одинарный, марки 100 подорожал на 108% — с 37 088 до 40 386 рублей за 1000 штук. Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, диаметр 12 мм подорожала на 167% — с 43 190 до 72 153 рублей за тонну. Сталь арматурная, горячекатаная, диаметр 16−18 мм подорожала на 150% — с 47 000 до 70 453 рублей за тонну. Сетка арматурная сварная подорожала на 123% — с 56 663 до 69 987 рублей за тонну. Как подчеркнули в департаменте, некоторые стройматериалы подешевели, например, цемент гипсоглиноземистый — с 23 228 до 21 948 рублей за тонну, кирпич керамический одинарный — с 42 416 до 36 062 рублей за 1000 штук.

Напомним, что стоимость стройматериалов складывается из цены поставщиков или производителей Центрального или Северо-Западного федеральных округов РФ и их доставки в НАО. «В Ненецком автономном округе строительные материалы не производятся, за исключением бетонных, изготавливаемых заводом «Заполярье», — уточнил Масюков.