Барнаул, , 12:46 — REGNUM Новость о том, что президент РФ Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на одну тысячу рублей, даёт надежду на то, что поправки эсеров к проекту бюджета Алтайского края на 2022 год будут удовлетворены. Об этом 19 ноября в своем телеграм-канале сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в парламенте региона Александр Молотов:

МРОТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Предложение президента увеличить со следующего года прожиточный минимум и МРОТ на 8,6 процентов, в первую очередь, связано с резким ростом цен и повышением уровня инфляции гораздо выше запланированного в году текущем.

Это косвенно подтверждает правоту фракции СРЗП в Алтайском краевом законодательном собрании, внёсшей ко второму чтению закона о краевом бюджете на 2022 год поправки, предусматривающие повышения фонда оплаты труда бюджетникам «неуказных» категорий более чем за запланированные разработчиками бюджета 4 процента, а также индексацию социальных выплат установленных в твёрдой сумме (ветеранам труда, труженикам тыла и репрессированным). Принятие президентом указанного выше решения даёт надежду на то, что и наши поправки к краевому бюджету будут удовлетворены».

Как сообщало ИА REGNUM, поправки, направленные на повышение социальных выплат на уровень выше инфляции, президент РФ Владимир Путин уже внес в Госдуму.