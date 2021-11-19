Петропавловск-Камчатский, 19 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Количество коек в ковидных госпиталях Камчатки при необходимости могут увеличить в течение недели. Регион готов к росту количества коронавирусных больных, стационары обеспечены кислородом, медикаментами и медоборудованием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе правительства края.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Читайте также: На Камчатке ускорят выдачу QR-кодов тем, кто привился «Спутником Лайт»

Всего в регионе функционируют четыре моногоспиталя, общее количество мест в них — 310. За сутки выявлено 46 новых случаев COVID-19, резкого роста заболеваемости не наблюдается.

«Мы спокойно можем развернуть до 900 коек. Мы к этому готовы. На это потребуется не больше недели. В настоящий момент в регионе нет проблем ни с кислородом, ни с кислородными концентратами. Проблем с обеспечением лекарственными средствами также нет, ни в стационарном, ни в амбулаторных звеньях», — отметил заместитель председателя правительства Камчатки Александр Кузнецов.

Он подчеркнул, что в стационарах достаточно кислородных концентраторов, станций и баллонов, организована подача жизненно важного газа в реанимационные палаты. По словам главного врача городской больницы № 1 Петропавловска-Камчатского Ирины Вайнес, в медучреждении сформирован запас медикаментов, достаточных для обеспечения коронавирусных больных в течении двух месяцев.

«Мы в полном объёме обеспечены медпрепаратами. Больница закупает все лекарства, в том числе и противовирусные, и так называемые блокаторы Интерлейкин-6 — те препараты, которые в первую волну были в дефиците в стране. Сейчас у нас это все есть в достаточном количестве. Мы делаем закупки, как минимум с запасом на два месяца, чтобы было время просчитать следующую закупку», — рассказала Ирина Вайнес.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Камчатского края, которые сделали прививку от COVID-19 «Спутником Лайт», нет смысла ждать до получения QR-кода 21 день. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов, предложив в таких случаях выдавать сертификаты сразу.