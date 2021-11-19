Черкесск, 19 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии готовятся к 100-летию республики. К юбилею запланировано множество мероприятий, в том числе по строительству социально значимых объектов, проведению массовых и культурных мероприятий, по благоустройству населенных пунктов. План подготовки был обсужден в ходе заседания рабочей группы по проведению празднования 100-летия субъекта РФ, сообщили 19 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

UFC111 Карачаево-Черкесия

«Помимо большого количества спортивных и культурно-массовых мероприятий (при благополучной эпидемиологической обстановке), приуроченных к столетию, планируется завершение строительства и запуск новых социально значимых объектов, обновление инфраструктуры и благоустройство основных городских локаций», — сказано в сообщении.

В ходе заседания группы было отмечено, что необходимо в преддверии юбилея разработать и внести в план дополнительные мероприятия, утвердить праздничную символику. Кроме того, поручено ускорить ход строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры, открытие которых планируется к 100-летию Карачаево-Черкесии.

Напомним, указ о праздновании на государственном уровне 100-летнего юбилея Карачаево-Черкесской Республики подписал в 2017 году президент РФ Владимир Путин. Торжества состоятся в 2022 году.

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