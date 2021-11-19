Уфа, , 12:46 — REGNUM Рыбаки-экстремалы выходят на тонкий лед в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Рыбаки на льду. Кузьминский парк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спасатели предупреждают жителей об опасности тонкого льда, они настоятельно рекомендуют рыбакам подождать до настоящих морозов, когда лед окрепнет.

«Река Белая в г. Дюртюли — вода, трещины, отдельные льдины и рыбак без каких-либо средств спасения. Спасатели прибыли на место по звонку очевидца и эвакуировали мужчину 1949 года рождения на берег», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники сообщили еще об одном случае выхода рыбаками на тонкий лед.

«Павловское водохранилище и почти та же самая картина — мужчины вышли на первый лед, пренебрегая всеми правилами безопасности. Их заметили спасатели, проводившие мониторинг по состоянию ледостава, и, конечно же, эвакуировали на берег», — приводит пресс-служба слова методиста аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Надежды Отвесовой.

Спасатели призывают людей не выходить на тонкий лед в начале зимы.

«Убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей на лед без присмотра. Объясните ребенку, что игры на водоемах — это опасное развлечение!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчина спас провалившегося под лёд ребёнка.