Уфа, 19 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Рыбаки-экстремалы выходят на тонкий лед в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рыбаки на льду. Кузьминский парк

Спасатели предупреждают жителей об опасности тонкого льда, они настоятельно рекомендуют рыбакам подождать до настоящих морозов, когда лед окрепнет.

«Река Белая в г. Дюртюли — вода, трещины, отдельные льдины и рыбак без каких-либо средств спасения. Спасатели прибыли на место по звонку очевидца и эвакуировали мужчину 1949 года рождения на берег», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники сообщили еще об одном случае выхода рыбаками на тонкий лед.

«Павловское водохранилище и почти та же самая картина — мужчины вышли на первый лед, пренебрегая всеми правилами безопасности. Их заметили спасатели, проводившие мониторинг по состоянию ледостава, и, конечно же, эвакуировали на берег», — приводит пресс-служба слова методиста аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Надежды Отвесовой.

Спасатели призывают людей не выходить на тонкий лед в начале зимы.

«Убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей на лед без присмотра. Объясните ребенку, что игры на водоемах — это опасное развлечение!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчина спас провалившегося под лёд ребёнка.