Екатеринбург, , 12:43 — REGNUM Свердловчанке ужесточили наказание за поджог дома экс сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

Kentucky.com

Женщина неоднократно причиняла материальный ущерб своему возлюбленному. Сначала местная жительница начала угрожать знакомому. После чего решила отправлять сообщения его сожительнице. Свердловчанка подожгла хозяйственные постройки. Затем она совершила поджог дома женщины. Материальный ущерб от двух преступлений составил 4,5 млн рублей.

Свердловский областной суд изменил приговор женщине. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение имущества в значительном размере, путём поджога»). Свердловчанка получила наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.