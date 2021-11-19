Волгоград, , 12:45 — REGNUM Производство и сбыт немаркированной алкогольной продукции пресекли полицейские в Волгоградской области. Подпольный завод ежедневно выпускал около двух тонн «продукции», которую реализовывали через розничную торговую сеть, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Завод поддельного алкоголя Https://34.мвд.рф/

Масштабный завод по производству слабоалкогольных коктейлей и напитков обустроили в складских помещениях трое злоумышленников. Они смешивали обычную воду со спиртом и пищевым концентратом. Ассортимент «продукции» насчитывал 15 наименований, напитки разливали тару сомнительной чистоты, наносили на канистры поддельную маркировку. За рабочую смену сообщники изготавливали около двух тонн суррогата.

По местам жительства злоумышленников, в складских и производственных помещениях проведены обыски. Изъято свыше 3,5 тонны алкоголя, 200 литров спирта, две установки для производства спиртосодержащей продукции объёмом около двух тысяч литров каждая, а также мобильные телефоны, компьютерная техника, деньги и черновые записи.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские изымают поддельную продукцию из розничных точек торговли.