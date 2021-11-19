Москва, , 12:40 — REGNUM В краткосрочной перспективе не планируется отменять в России бакалавриат и магистратуру. Об этом в ходе общения с преподавателями вузов заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Валерий Фальков Minobrnauki.gov.ru

«Произойдет ли отказ от бакалавриата и магистратуры? Мы знаем все с вами плюсы и минусы, я не буду их повторять. Скажем так, в краткосрочной перспективе такого решения не готовится», — сказал Фальков.

По его словам, представители ведомства анализируют «все плюсы и минусы бакалаврской подготовки и подготовки по специалитету», и понимают, что «разные сферы человеческой деятельности, подготовка к ним требует разных форматов».