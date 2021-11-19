Ташкент, , 12:38 — REGNUM Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана на пленарном заседании 19 октября одобрил закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности, сообщает пресс-служба Сената.

Салон нового кроссовера Geely «Китайские автомобили»

Согласно поправкам, в частности, водителям теперь будет разрешено во время управления транспортным средством говорить по телефону с помощью технологи bluetooth и устройств, не требующих использования рук.

Ранее, любые разговоры по мобильному устройству за рулем запрещались законодательством. Этим были очень возмущены водители, у которых в автомобилях было установлено заводское оборудование, предполагающее разговор по телефону без использования рук.

Сенат отмечает, что поправки приняты в связи с либерализацией административных взысканий за совершение некоторых правонарушений в транспортной и финансовой сферах.