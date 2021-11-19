Обнинск, Калужская область, , 13:02 — REGNUM К четырём годам колонии строгого режима приговорён судом 46-летний житель Обнинска Калужской области, ударивший сотрудника ДПС, возвращаясь из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Об этом 19 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Подозреваемый в нападении на сотруднику полиции 02.мвд.рф

Осужденный, находясь в качестве пассажира в транспортном средстве, которое остановили сотрудники ДПС, выйдя из машины, ударил сотрудника полиции кулаком в лицо.

Оценив собранные в ходе предварительного расследования по уголовному делу и исследованные в судебном заседании доказательства, суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы.

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