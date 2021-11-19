Богор, Индонезия, 19 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо посетил современный питомник в Богоре, пригласив послов дружественных стран из США, Великобритании, Канады, Европейского союза и регионального директора Всемирного банка. Об этом сообщает официальный аккаунт президента Индонезии в Twitter.

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«Я хочу показать, что Индонезия серьезно относится к борьбе с последствиями изменения климата», — написал Джоко Видодо в Twitter.

По словам президента, питомник может производить около 12 млн семян в год.Ряд подготовленных здесь саженцев деревьев будет посажен на территории страны.

Правительство Индонезии также планирует построить около 30 подобных питомников в ближайшие три года.

https://twitter.com/jokowi/status/1461588378227380224

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре начнется строительство «зеленого» индустриального парка на Калимантане.