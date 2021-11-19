Москва, , 12:43 — REGNUM Российские регионы на 40% увеличили расходы на меры социальной поддержки детей за три года реализации программы Десятилетия детства. Об этом говорится в приветствии вице-премьера РФ Татьяны Голиковой к участникам и гостям всероссийской конференции, посвящённой задачам и результатам этой программы.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что меры, принятые с момента запуска программы, показали свою эффективность и положительно повлияли на развитие сферы детства. Так, до конца 2026 года продлена программа материнского капитала при рождении первого ребенка, а его размер при рождении второго и последующих детей увеличен на 26,5%. Семьи с детьми продолжают получать дополнительную адресную помощь в условиях распространения коронавируса.

«За прошедший период более чем на 40% увеличены расходы консолидированного бюджета субъектов на меры социальной поддержки детей», — сообщила вице-премьер.

Голикова напомнила о расширении охвата детей медосмотрами, обеспечении младшеклассников горячим питанием, ремонте сельских школ.

Как сообщало ИА REGNUM, российский Минфин предложил освободить от подоходного налога семьи, имеющие двух и более детей, которые продали свое жильё для покупки более просторного.

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