Семикаракорск, Ростовская область, 19 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Ростовской области под следствие попал бывший главный архитектор – начальник управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Семикаракорского района. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

СУ СКР по Ярославской области Возбуждено уголовное дело

Следователи полагают, что в ноябре 2018 года чиновник принял работы по поставке трехфазной дизельной электростанции, стоимость которой превысила 43 млн рублей. Однако объект не соответствовал заявленным в документации требованиям. Фактическая стоимость оборудования составляла 5 млн рублей.

Следователи выясняют все обстоятельства совершённого преступления.