Москва, 19 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении воронежского участкового уполномоченного полиции Евгения Рыбченко, который стал участником дорожного конфликта в июне 2021 года, прекращено Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе СКР.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Зачинщиком конфликтной ситуации стал Сергей Свитенко, которому следователями ГСУ СК России предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ, ст. 319 УК РФ, ст. 264.1 УК РФ («Оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти, управление автомобилем лицом, ранее лишенным права управления транспортными средствами»). С учетом собранных доказательств уголовное дело в отношении Свитенко направлено для дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в СКР.

По данным следственных органов, в момент конфликта Свитенко, устроивший ДТП во дворе дома в Воронеже, находился в состоянии алкогольного опьянения. После аварии он попытался скрыться, но был задержан участковым Рыбченко. При задержании, считают следователи, нарушитель не менее трёх раз ударил полицейского и оскорбил его. В Главном следственном управлении пришли к выводу, что участковый действовал правомерно и в соответствии с законом, уголовное дело в отношении него прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальный инцидент произошёл 23 июня 2021 года. В полицию поступило сообщение о ДТП на улице Курчатова, по вызову отправился участковый уполномоченный. В ГУ МВД по Воронежской области пояснили, что при оформлении административного материала правонарушитель повел себя агрессивно, нецензурно высказывался в адрес полицейского, причинил ему телесные повреждения, после чего полицейский, для пресечения противоправного деяния, применил силу в отношении злоумышленника. В отношении правонарушителя тогда составили административные материалы, а позже он сам написал заявление на участкового — о причинении ему телесных повреждений при задержании.

Возбуждение уголовного дела в отношении полицейского получило огромный резонанс. Председатель СКР Александр Бастрыкин тогда поручил провести служебную проверку в отношении руководителя СУ СКР по Воронежской области.