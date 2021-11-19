Москва, , 12:33 — REGNUM В Госдуме обеспокоены тем, что координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США объявил о вынужденном приостановлении деятельности из-за расследования американских спецслужб.

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Совете сообщили о вопиющих фактах. За последний год по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

По его убеждению, это решение очевидным образом стало следствием «охоты на ведьм».

«Фактически мы видим, что для американских, если так можно выразиться, правоохранительных органов сама по себе причастность к русской общине в США является поводом для проверок и расследований», — рассуждает он.

По данным КСОРС, некоторые его члены и представители нашей общины стали фигурантами расследования «о нарушениях законов об иностранных агентах». Американских следователей интересовали контакты соотечественников с представителями российской дипмиссии в США, МИД РФ, Россотрудничества, Федерального агентства по делам молодежи, правительства Москвы, Фонда Росконгресс, Русского географического общества и координаторами движения «Бессмертный полк», указал депутат.

«Осуждаем давление на русскую общину и будем пристально следить за ситуацией», — пообещал глава комитета Госдумы.

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