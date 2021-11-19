Красноярск, 19 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту смерти женщины после пластической операции возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Операция

Пластическая операция стала смертельной для 47-летней жительницы города Новосибирска. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).

По данным ведомства, 1 ноября 2021 года жительнице Новосибирска по договору об оказании медицинских услуг провели в одной из клиник пластической хирургии в Красноярске хирургическую операцию стоимостью 1 миллион 130 тысяч рублей. На следующие сутки женщина скончалась. По предварительным данным экспертов, это произошло в результате тромбоэмболии лёгочных путей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи изъяли необходимую документацию, проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.