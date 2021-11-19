Тбилиси, , 12:29 — REGNUM Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 2,5 процентных пункта и составил 19,5%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), обнародованном 19 ноября на сайте ведомства.

Бен Шан. Безработица

«Уровень безработицы населения в городских поселениях вырос на 2,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2,8 процентных пункта в сельских поселениях», — говорится в отчёте.

Сообщается, что общая доля экономически активного населения в Грузии в отчётном периоде составила 52,8% от всего трудоспособного населения (от 15 лет и старше). Это на 2,5 процентных пункта больше, чем за такой же период 2020 года.

Среди мужчин, по данным Грузстата, уровень безработицы составил за отчетный период 21,7%, а среди женщин — 16,6%.

Напомним, экономика Грузии с апреля показывает значительный рост. По итогам девяти месяцев экономика выросла на 11,3% в сравнении с прошлым годом. Также растёт и уровень годовой инфляции. В октябре он составил 12,8%.

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