Ярославль, , 12:29 — REGNUM В Ярославле зарплата сотрудникам «Яргорэлектротранса» выплачена полностью. Об этом сообщили в мэрии города.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 250 человек не получили зарплату вовремя. Причиной на предприятии назвали блокировку счетов по требованию налоговых органов из-за долгов.

Как сообщили в мэрии, сейчас счета разблокированы, зарплата выплачена. Собственником АО «ЯрГЭТ» является мэрия Ярославля.

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