Ярославль, 19 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Ярославле зарплата сотрудникам «Яргорэлектротранса» выплачена полностью. Об этом сообщили в мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 250 человек не получили зарплату вовремя. Причиной на предприятии назвали блокировку счетов по требованию налоговых органов из-за долгов.

Как сообщили в мэрии, сейчас счета разблокированы, зарплата выплачена. Собственником АО «ЯрГЭТ» является мэрия Ярославля.