Красноярск, , 12:28 — REGNUM Доля электрической энергии, выработанной в Красноярском крае на Красноярской, Богучанской, Усть-Хантайской и Курейской ГЭС составила в 2020 году 67,13% от общего объема выработки. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в ответ на запрос информационного агентства.

ГЭС Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Доля электрической энергии, выработанной в Красноярском крае с использованием газа, составляет 8%, её производят на Норильских ТЭЦ.

Красноярский край не присоединен к единой системе газоснабжения. Природный газ используется промышленными и энергетическими предприятиями на севере Красноярского края — в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе и в г. Норильске. Вопрос по газификации центральных и южных районов Красноярского края пока не решен.

Одним из вариантов газификации края является строительство участка экспортного газопровода «Сила Сибири-2». «Газпром» на территории края ведет проектно-изыскательские работы по строительству этого газопровода, а «Газпром промгаз» работает по актуализации генеральной схемы газоснабжения края.