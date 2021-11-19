Самара, 19 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Свыше восьми млн рублей направлено на преображение дворов в городе Жигулевске Самарской области. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во дворе

Спортивные и детские площадки во дворах Жигулевска могут появиться в 2022 году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

«На преображение дворовых территорий в Жигулевске направлено свыше 8,8 млн рублей. Средства пойдут на благоустройство трех локаций. Подрядчик для производства работ определен, контракт с ним заключен 1 ноября», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во дворах планируется установить детские и спортивные площадки, новые урны и скамейки, ограждение. Планируется смонтировать тротуары во дворах по ул. Радиозаводская, 6, 81 и ул. Никитина, 5.

На ул. Никитина планируют смонтировать освещение и провести озеленение. Озеленить намерены дворы на ул. Пушкина, 16а, 18.