Вологда, , 12:26 — REGNUM Вологодская область обновила рекорд по суточному приросту заболевших ковидом — накануне, 18 ноября в регионе было выявлено 410 заболевших.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, за сутки в области скончались 15 ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2429 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России коронавирус был выявлен у 37 156 человек, скончались 1254 ковид-пациента.