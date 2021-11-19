Москва, , 12:25 — REGNUM В Москве и Подмосковье в выходные дни — 20 и 21 ноября ожидается сильный снегопад. Циклонический вихрь с Северной Атлантики принесёт обильные осадки в виде мокрого снега и дождя, передают «Метеоновости».

Снег в ноябре © ИА REGNUM

В субботу небо затянет облаками и начётся снегопад. Сильно понизится атмосферное давление. Ночью −2… −3 °C, днём +1. +3 °C. Скорость юго-западного ветра составит 5−10 м/с.

В воскресенье температура воздуха существенно не изменится. Завершится неделя облачной погодой с прояснениями. Местами будет идти небольшой снег. Ветер сменится на северо-западный.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Москве будет облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами гололедица, температура воздуха +1… +3 °C.

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