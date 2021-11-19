Мадрид, , 12:25 — REGNUM Министерство культуры и спорта Испании приобрело картину Эль Греко «Распятие», датированную 1575−1577 годами. Об этом пишет агентство EFE.

В картинной галерее Марина Каширская © ИА REGNUM

Отмечается, что сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. Сама картина отправится в музей Эль Греко в Толедо.

В министерстве подчеркнули, что приобретение этой работы Доменикоса Теотокопулоса, известного всему миру как Эль Греко, является «прекрасной возможностью пополнить государственные коллекции произведением экстраординарного качества такого выдающегося художника в истории искусства».