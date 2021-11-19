Ярославль, , 12:24 — REGNUM В Ярославле городские власти продадут Центральный рынок посредством инвестиционного соглашения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор АО «Центр», депутат муниципалитета Михаил Писарец.

Центральный рынок в Ярославле City-yaroslavl.ru

Власти планируют, что бюджет города получит около 300 миллионов рублей за имущественный комплекс. Кроме того, порядка 400 миллионов покупатель должен будет вложить в реконструкцию рынка.

Сейчас документация находится в стадии разработки. Конкурс ещё не объявлен.