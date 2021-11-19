Ярославль, 19 ноября 2021, 12:24 — REGNUM В Ярославле городские власти продадут Центральный рынок посредством инвестиционного соглашения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор АО «Центр», депутат муниципалитета Михаил Писарец.
Власти планируют, что бюджет города получит около 300 миллионов рублей за имущественный комплекс. Кроме того, порядка 400 миллионов покупатель должен будет вложить в реконструкцию рынка.
Сейчас документация находится в стадии разработки. Конкурс ещё не объявлен.