В Ярославле Центральный рынок готовят к продаже
Ярославль, 19 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Ярославле городские власти продадут Центральный рынок посредством инвестиционного соглашения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор АО «Центр», депутат муниципалитета Михаил Писарец.
City-yaroslavl.ru
Центральный рынок в Ярославле
Власти планируют, что бюджет города получит около 300 миллионов рублей за имущественный комплекс. Кроме того, порядка 400 миллионов покупатель должен будет вложить в реконструкцию рынка.
Сейчас документация находится в стадии разработки. Конкурс ещё не объявлен.