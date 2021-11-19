Стокгольм, , 12:40 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции в настоящее время составляет новые антикоронавирусные ограничения для введения на всей территории страны, если эпидемиологическая ситуация резко ухудшится. Согласно информации государственного новостного агентства TT от 18 ноября, в Швеции для посещения ресторанов, тренажерных залов и музеев может потребовать сертификат вакцинации от COVID-19.

Флаг Швеции Anders Sikvall

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Напомним, что на этой неделе правительство Швеции объявило о том, что с 1 декабря сертификаты вакцинации потребуются для посещения спортивных, культурных мероприятиях, а также для похода в кинотеатр, если число зрителей превышает 100 человек.

Согласно информации TT, помимо внедрения сертификатов власти Швеции могут пойти на ужесточение работы кафе, баров и ресторанов, ограничив часы их работы. Посетителям также будет разрешено принимать пищу и напитку только за столом. Предполагается, что наиболее действенной мерой станет рекомендация перевести сотрудников на удаленный режим работы.

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