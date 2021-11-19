Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM Правительство Ростовской области дополнительно направит почти 11 млн рублей на закупку вакцин от гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 19 ноября.

Палатка пункта мобильной вакцинации от гриппа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Почти 10,9 млн рублей предназначено для закупки вакцин от гриппа для увеличения охвата жителей вакцинацией», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что от гриппа в Ростовской области должно быть привито не менее 60% населения. За счёт федеральных средств от гриппа предполагается привить 83,4% от запланированного числа участников вакцинации. Дополнительные средства позволят привить ещё почти 45 тыс. жителей Дона.

Ранее сообщалось о том, что от гриппа привита треть населения Ростовской области.

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