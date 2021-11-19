Москва, 19 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Устойчивость является, пожалуй, единственным плюсом пенсионной системы России. Об этом 19 ноября заявил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

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«Единственным плюсом, к которому я отношу достигнутый уровень пенсионной системы по сравнению с тем, что было в начале двухтысячных годов — это ее стабильная работа», — сказал Рязанский.

Именно благодаря этому качеству через пенсионную систему в России производят и другие виды выплат, например материнский капитал, отметил он.

«И счет идет на десятки миллионов выплат. Поэтому пенсионная система, как система функционирует сейчас надежно. Поэтому отношение к реформам должно быть осторожным. Пенсионная система должна быть консервативной. Она работает, и мы забыли уже, что такое вышедшие на улицы пенсионеры с кастрюлями», — сказал Рязанский.