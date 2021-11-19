Стокгольм, , 12:33 — REGNUM Более 1,2 миллиона жителей Швеции, имеющих право на вакцинацию от COVID-19, до сих не закатали рукава, чтобы поставить себе прививку. Как сообщила 19 ноября новостная служба SVT Nyheter, в настоящее время темпы вакцинации от COVID-19 в стране снижаются.

Вакцинация Mil.ru

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По оценкам региональной администрации лена Стокгольм, если темпы вакцинации останутся такими же низкими, то от COVID-19 в Швеции рискуют умереть еще 5 400 человек.

Стефан Форс, эпидемиолог из Стокгольма, обеспокоен нынешним развитием ситуации, поскольку в Швеции уровень вакцинации неуклонно снижается с октября. Сейчас только 82% шведов старше 16 лет считаются полностью привитыми от COVID-19.

«Эта пандемия все еще несет в себе огромный потенциал смертей и страданий», — предупредил ученый.