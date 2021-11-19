Киев, , 12:30 — REGNUM В бюджет Украины на 2022 год следует заложить около 17 млрд гривен на обустройство государственной границы с Россией и Белоруссией. Об этом украинский министр внутренних дел Денис Монастырский заявил 19 ноября в ходе «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы должны с вами чётко определить и заложить в государственный бюджет следующего года необходимые средства на строительство государственной границы в двух критически важных участках — с Российской Федерацией и с Республикой Беларусь», — сказал Монастырский, обращаясь в парламентариям.

Он отметил, что в настоящий момент работы по инженерному обустройству границы оцениваются примерно в 17 млрд гривен. Такую сумму следует предусмотреть в проекте бюджета на следующий год, который скоро будет рассматриваться во втором чтении.

Граница Украины с Россией по суше имеет протяжённость 1505 км, с Белоруссией — 1084 км, уточнил министр.

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