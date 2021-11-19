Джакарта, 19 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В декабре начнется строительство «зеленого» индустриального парка на Калимантане. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в Twitter.

Джоко Видодо

«Энергия реки Каян, имеющая гидроэнергетический потенциал, по оценкам, может производить 11−13 тысяч МВт. В Индонезии более 4400 средних и крупных рек», — написал президент Индонезии.

По словам президента, в Индонезии есть и другие виды «зеленой» энергии в виде ветровой энергии и подводных течений.

«Это сила, которую мы должны осознать и немедленно использовать для будущего наших детей и внуков», — подчеркнул Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Соединенных Штатов поддержало власти Индонезии и гражданское общество в продвижении прозрачности, подотчетности и борьбы с коррупцией.