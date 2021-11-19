Виго, Испания, , 12:18 — REGNUM В аэропорту испанской Ла-Коруньи эвакуировали пассажиров самолёта, принадлежащего компании Volotea, из-за «угрозы на рейсе». Об этом сообщает государственный оператор испанских аэропортов AENA в своём аккаунте в Twitter.

Самолет (сс) Falcon® Photography

«Аэропорт Ла-Коруньи активировал план действий в чрезвычайных ситуациях из-за угрозы на рейсе Бильбао — Ла-Корунья, выполняемом компанией Volotea», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что все пассажиры покинули салон, а сам самолет находится на удалённой стоянке.

В Volotea уже заявили, что на борту самолёта находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Их здоровью ничего не угрожает.