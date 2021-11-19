Севастополь, 19 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Севастополе завершено следствие по уголовному делу о мошенничестве при реализации госконтракта на поставку мебели для детского сада, обвиняемым по делу проходит житель Белгородской области. Об этом 19 ноября сообщили в Главном следственном управлении СКР по Крыму и Севастополю.

Government-nnov.ru Детский сад

По версии следствия, мужчина совместно с супругой — генеральным директором фирмы занимались производством мебели для офисов и предприятий. Женщина предоставила супругу право владения печатью общества и ведения хозяйственной деятельности в части поставки мебели по отдельно взятым договорам. В сентябре 2019 года данная фирма и ГБУ «Дирекция капитального строительства» Севастополя заключили госконтракт на поставку и сборку мебели на сумму более 1,4 млн рублей для строящегося детского сада.

Согласно материалам дела, обвиняемый ввел в заблуждение представителей заказчика, которые подписали подложный акт приема-передачи о том, что ГБУ «Дирекция капитального строительства» приняло мебель и работы по ее сборке и расстановке в детском саду. На основании этого исполнителю были перечислены денежные средства. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Нарушения законодательства были выявлены оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю. В настоящее время ущерб бюджетной системе был возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшего передачи дела в суд.