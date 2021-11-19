Санкт-Петербург, 19 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Современный «город инноваций» появится на территории развития «Горская» у Финского залива. Он будет включать в себя четыре кластера развития. О планах по освоению территории на северо-западе города 19 ноября рассказал генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Береговая линия Финского залива

Планируется, что территория площадью примерно в 150 га станет площадкой для развития малого и среднего бизнеса в Петербурге.

«Целью развития нашего проекта «Горская» является создание такой территории, которая бы отвечала современным тенденциям, в том числе в части комфортной городской среды. Такая территория, благодаря объединению инновационных компаний совместно с прогрессивно мыслящими людьми, создала бы новую экономику нашего города», — сказал Геннадий Корупятник.

В ходе анализа возможностей территории «Горская» выделили четыре кластера развития, в которые включены объекты различного функционального назначения для компаний разных отраслей экономики. В первую очередь, на развитие территории должны повлиять новые складские объекты и IT-деревня. Третий и четвертый кластеры представляют собой деловую туристическую инфраструктуру и объекты рекреационной зоны.

«Горская» обеспечит также и создание новых рабочих мест. По предварительным подсчетам, их количество оценивается в 14,5 тысяч. Проект развития территории, по мнению Корупятника, положительно повлияет также и на имидж российской промышленности.

Напомним, что территория «Горская» образовалась после завершения строительства дамбы в Финском заливе. Финансирование проекта развития территории планируется без использования бюджетных средств, в основном за счет собственных ресурсов компаний.