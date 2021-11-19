Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Ростовской области снижается число госпитализаций с COVID-19 и растёт количество амбулаторных пациентов. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 19 ноября, передаёт ИА REGNUM.

President.az Больничные койки в медицинском учреждении

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

В настоящее время загрузка ковидных госпиталей сократилась до 77,03%. Лечение в стационарных условиях получают 4 586 пациентов. 47 человек находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

На амбулаторном лечении находятся 12 267 жителей Ростовской области, у которых подтверждён коронавирус.