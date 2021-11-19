Нарьян-Мар, 19 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе обманутых дольщиков нет. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности главы департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Павел Масюков.

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Строительство объектов идёт с долевым участием окружного бюджета — без привлечения средств граждан. Заключенных контрактов на долевое участие в строительстве не имеется, проектное финансирование строители НАО не используют, а федеральные строительные компании в округе не работают, уточнил и.о. главы департамента.

Добавим, что за 10 месяцев 2021 года в НАО ведено в эксплуатацию 12 097 кв. метров жилья, тогда как в 2020 году — 22 182 кв. метров.