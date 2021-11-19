Москва, 19 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова орденом Почета. Указ об этом подписан 18 ноября и опубликован на официальном портале правовой информации.

Kchr.ru Рашид Темрезов

В документе отмечается, что награда руководителю Карачаево-Черкесии присуждена за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, Рашид Темрезов находится на посту главы Карачаево-Черкесии уже третий срок подряд. На новый срок его переизбрали депутаты парламента республики в сентябре 2021 года. До назначения главой региона в 2011 году Темрезов руководил республиканским управлением федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства.

В 2015 году Темрезов был удостоен за свою работу на посту руководителя региона орденом Дружбы.