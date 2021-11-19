Пекин, , 12:15 — REGNUM Любая политизация предстоящих зимних Олимпийских игр (ОИ) в Пекине 2022 года будет во вред олимпийскому движению и интересам спортсменов. Об этом 19 ноября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь China News Service

Как отметил китайский дипломат, комментируя сообщения о возможном дипломатическом бойкоте США Олимпиады в Пекине, игры являются сценой для атлетов со всего мира, которые и являются главными действующими лицами этих соревнований.

«Любая политизация спорта нарушает олимпийский дух и навредит интересам атлетов всех стран», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что вариант с дипломатическим бойкотом зимних Олимпийских игр, которые должны пройти в Китае зимой 2022 года, рассматривают американские власти.