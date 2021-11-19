Москва, 19 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Заявку на одобрение в России своей вакцины от COVID-19 планирует подать иностранная компания AstraZeneca. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает 19 ноября «Коммерсантъ».

Cheshire East Council Компания AstraZeneca

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Он отметил, что зарубежные производители вакцин должны подать заявку в Минздрав России, чтобы их препараты были одобрены в стране, и «такую подачу планирует сделать AstraZeneca».

Дмитриев отметил, что AstraZeneca — партнёр РФПИ, эта компания и фонд первыми в мире предложили комбинированные исследования совместных вакцин. Российский препарат «Спутник Лайт» исследовали в сочетании с вакцинами от Sinopfarm, AstraZeneca и Moderna. Оказалось, что с одной из них количество антител к коронавирусу увеличивается в десять раз.

Как сообщало ИА REGNUM, англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании, производит двухкомпонентную вакцину от коронавируса. В сентябре её начали производить в России для экспорта.

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