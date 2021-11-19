Улан-Удэ, 19 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Бурятии установится уже по-настоящему зимняя погода. По данным регионального гидрометцентра, 20 ноября по республике ожидается снег, ветер порывами до 15−19 метров в секунду, возможны низовые метели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мороз

Температура ночью опустится до 13−18, а местами до 23−28 градусов мороза. Днём столбик термометра опустится до 4−9, местами до 11−16 градусов ниже ноля.

В воскресенье, 21 ноября ожидается переменная облачность, снегопады. Ветер северо-западный до 15−19 метров в секунду.

«Температура ночью — 13,-18, местами — 23,-28, по юго-западу до — 28,-33, по Прибайкалью — 8,-13, днем — 6,-11, местами — 14,-19», — отметили синоптики.