Москва, 19 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В ближайшее время в России может наблюдаться сокращение дистанционного формата образования в вузах и увеличение доли очного формата занятий. Об этом в ходе общения с педагогами вузов заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Minobrnauki.gov.ru Валерий Фальков

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"Полный переход на «дистант» нам точно не грозит, и я думаю, сейчас произойдет, наоборот, обратная реакция — как только санитарные ограничения нам позволят, мы полностью вернемся в университеты», — сказал Фальков.

Он не исключил, что в перспективе «будет расцвет очных форматов, живых форматов общения и уникальных таких форматов, которых не было раньше».