Кишинёв, 19 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии пересчитало цены на газ для потребителей в декабре в меньшую сторону. Расчёты 19 ноября были обнародованы на сайте организации.

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В расчёты была заложена стоимость закупки газа в России не $450, как было в ноябре, а $307,99. В результате стоимость в следующем месяце может снизиться с 11,08 до 8,81 леев за кубометр (с 45,5 до 36 руб.). Также на 25% предлагается снизить стоимость газа для теплоэлектростанций.

Решение должно вступить в силу 1 декабря. Его также можно будет оспорить. Компания «Молдовагаз» новый тариф ещё не утвердила.

Напомним, молдавская сторона, требуя значительных скидок, затянула переговоры по продлению контракта с Газпромом на поставку в Молдавию газа. С 1 ноября топливо начали поставлять по новым условиям. Цена на газ будет плавающей, а ноябре составит около $450 за 1 тысячу кубометров. В результате для населения тариф на газ в текущем месяце вырос в 2,4 раза.