Нарьян-Мар, , 12:12 — REGNUM 99% жилья в Ненецком АО строится за счёт бюджетных средств в рамках государственных и муниципальных контрактов, для расселения аварийного жилищного фонда и предоставления благоустроенного жилья детям-сиротам. ОБ этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности главы департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Павел Масюков в ответ на запрос информационного агентства.

Многоэтажные дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Установленная администрацией НАО стоимость социального жилья, приобретаемого на первичном рынке, в среднем составляет 76 тыс. рублей за кв. метр. Предельная стоимость 1 квадратного метра для г. Нарьян-Мар и п. Искателей в 2019—2021 годах составляла 72 698 рублей. «В 2018 году эта цена составляла 67 602 рубля за 1 квадратный метр», — сообщил Масюков.

Напомним, что по данным Росстата, средняя стоимость жилья на вторичном рынке НАО составляла в 2019 году — 62 798 рублей, в 2020 году — 59 710 рублей, за III квартал 2021 года — 73 256 рублей.