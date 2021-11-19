Магнитогорск, Челябинская область, 19 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области осудили местного жителя за стрельбу по подросткам. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

По данным следствия, вечером 17 февраля он обстрелял юношей из пневматического пистолета. Это произошло в салоне трамвая. Здоровью несовершеннолетних был причинён лёгкий вред.

Суд учёл не погашенную судимость подсудимого. Три с половиной года он пробудет в колонии общего режима.