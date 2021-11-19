Москва, 19 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Верят в то, что иногда в жизни человека случаются возрастные кризисы 78% жителей России. Среди людей 25−34 лет так думают 86%, Не верят в них 11%, среди мужчин — 14%, свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ.

Пожилой мужчина

Сами проходили кризисы возраста в прошлом 27% опрошенных. Ещё у 27% такие кризисы проходили члены родственники или друзья, у 19% — знакомые или коллеги по работе. Заявили, что ни они сами, ни люди из их окружения не сталкивались с возрастным кризисом 31%.

В настоящее прибывают в состоянии возрастного кризиса 11% респондентов. У 8% такие кризисы сейчас проходят члены семьи или друзья, у 5% — знакомые или коллеги. Опрос показал, что каждая возрастная группа рассматривает свой возраст как наиболее подверженный кризисам.

Телефонный опрос проведён 7 ноября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, убеждены в существовании кризиса среднего возраста большинство жителей России (63%).

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