Москва, 19 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Последствия от пенсионных реформ происходят с существенным временным лагом. Об этом 19 ноября заявил доктор экономических наук, заслуженный экономист России Сергей Калашников на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Поэтому производя те или иные изменения в пенсионной системе, необходимо просчитывать эффект от них через 25−30 лет.

«То, что не понимают многие наши реформаторы, — то что принятые сегодня законы по пенсионной системе в полной мере выстрелят через 25−30 лет. Когда мы принимаем пенсионную систему, мы решаем повседневные задачи, но мы должны понимать их последствия. Вот отсутствие учета последствий в последние 30 лет и породило те проблемы, которые мы должны решать сиюминутно. Но пенсионная система рассчитана на десятилетия, минимум на два поколения», — сказал Калашников.